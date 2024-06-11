Врач Лялюхина объяснила, на что обратить внимание при выборе SPF-крема

В составе некоторых солнцезащитных кремов есть опасные вещества - этил, гексил и оксибензол, с такими химическими элементами не стоит покупать средства от солнца, даже если они стоят на последнем месте в составе, при этом наличие оксида цинка и диоксида титана, наоборот, приветствуется. Об этом рассказала в беседе со «Звездой» врач Полина Лялюхина.

«Существует два типа волн солнечного ультрафиолетового излучения - это волны UVB и UVA. Что касается волн UVB, то это короткие волны, которые в основном отвечают за солнечный ожог... Чаще всего абсолютно все SPF-средства содержат маркировку UVB, но этого, к сожалению, недостаточно. Если мы хотим защитить кожу еще от проблемы фотостарения, то необходимо выбирать средства с маркировкой и UVA, и UVB», - объяснила эксперт.

Длинноволновые лучи UVA приводят к таким преждевременным проблемам с кожей, как гиперпигментация, шелушение, снижение эластичности, дряблость кожи. Если человек проводит много времени на солнце, то даже в юном возрасте может встретиться с такими рисками.

По словам специалиста, в городе можно использовать крем с фактором защиты 30, этого будет достаточно, если обновлять крем каждые два часа. На пляже же под открытым солнцем стоит отдавать предпочтение фактору 50.

«Сейчас существует бесконечное множество средств, с помощью которых это (нанесение крема. - Прим. ред.) можно сделать достаточно удобно. Это различные стики, спреи, даже тональные средства с SPF-фактором», - добавила врач.

Также есть особенности выбора крема для детей - он не должен содержать ароматизаторов, различных отдушек. Лучше брать средство из отдельной детской линейки, а минимальный фактор защиты в любых условиях - 50.

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