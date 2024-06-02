Детский омбудсмен России рассказала о воссоединении детей с семьями

На Украине в прифронтовых районах, под видом гуманитарных организаций действуют преступные группировки. Одна из них хорошо известна и имеет название «Белый Ангел», сотрудники которой буквально охотятся на детей и насильно изымают их из семей, если родители, к примеру, не хотят эвакуироваться и уезжать на Запад. Неизвестно, что потом происходит с этими детьми, вероятно, что речь может идти о принудительном изъятии органов, рабстве и сексуальном насилии.

При этом в похищении детей Запад традиционно обвиняет Москву. Хотя именно со стороны российских правозащитников, при посредничестве Катара идет постоянная работа по воссоединению разлученных семей. С начала спецоперации украинской стороне были переданы уже 70 детей, у которых нашлись родственники.

Но многие, наоборот, не хотят уезжать из России и возвращаться в те места, где пережили самые страшные моменты своей жизни. Например, Людмила Микулец со восьмилетним сыном Женей бежали в Россию от украинских обстрелов год назад. Во время бомбежек ВСУ прятались в погребе, а в период самых сильных атак в подвале приходилось сидеть неделями. Сейчас они получили российские паспорта и привыкают к новом жизни в Подмосковье.

«Больше всего не хватало - это друзей, солнца и, чтоб боевых действий не было, а здесь мне всего хватает», - сказал мальчик Женя.

Россия и Украина в апреле этого года впервые провели очные переговоры по поводу воссоединения семей при посредничестве Катара. Детей передают украинской стороне в посольстве арабской страны – и этот процесс происходит регулярно. На прошлой неделе к родителям в Киев вернулись шесть мальчиков. Спасение детей и их воссоединение с родными — работа вне политики, подчеркнул Владимир Путин в разговоре с уполномоченной по правам ребенка.

Именно крепкая семья помогает пережить все трудности. Об этом Владимиру Путину рассказали многодетные родители. Президент встретился по видеосвязи с супругами, награжденными орденами «Родительская слава» из девяти регионов. Некоторые из многодетных помогают бойцам СВО, например вяжут носки, отправляют на фронт теплые вещи и пишут солдатам письма.

В День защиты детей, Путин провел встречу с протоиереем Александром Ткаченко, возглавляющим фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями «Круг добра». Он подарил президенту альбом с историями детей, которым помог фонд - за три года работы врачам удалось спасти жизни тысячам маленьких пациентов.

О чем еще заявил Владимир Путин на встрече с многодетными семьями в преддверии Дня защиты детей, и какие новые законы принимаются российскими властями чтобы поддержать семьи в РФ, а также о запуске нового нацпроекта «Семья» смотрите в материале Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».