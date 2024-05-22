Россия передала Украине шестерых детей при посредничестве Катара

Россия передала украинской стороне шестерых детей при посредничестве Катара. Об этом сообщили в пресс-службе детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.

В мероприятии приняли участие катарский дипломат Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани, а также сама Львова-Белова.

«Во время первой очной встречи с представителями Украины в апреле в столице Катара Дохе были зафиксированы списки из 29 детей, которые сейчас проживают в России и по ним ведется работа по их воссоединению с близкими на Украине», - цитирует сообщение пресс-службы Интерфакс.

Также сообщалось об 11 детях, проживающих на Украине и которых ждут близкие в России.

Уточняется, что на 22 мая, при поддержке аппарата уполномоченного, 70 детей воссоединились со своими семьями на Украине и других государствах. Общее число семей, которым удалось помощь составляет 52.

Ранее Львова-Белова сообщила о первых очных переговорах с Украиной касательно возвращения детей домой.