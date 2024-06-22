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Шесть ракет ВСУ сбили над Курской областью

Врио главы региона напомнил, что обломки могут представлять опасность, и призвал не приближаться к ним при обнаружении.
Игнат Далакян 2024-06-22 15:40:38
© Фото: РИА Новости

Средства противовоздушной обороны сбили шесть украинских ракет над Большесолдатским районом Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Наши защитники сбили 6 украинских ракет над Большесолдатским районом. Благодарю бойцов ПВО!» - написал Смирнов в своем Telegram-канале.

Он также напомнил жителям Курской области, что при обнаружении обломков не следует к ним подходить. Необходимо сообщить на номер 112.

«Части ракет могут представлять опасность и после сбития», - предупредил врио главы региона.

Украинские боевики не раз предпринимали попытки нанести удары по российской территории, в том числе беспилотниками. Ранее украинский БПЛА российские силы ПВО сбили над Липецком. Жертв удалось избежать.

#в стране и мире #пво #ракеты #Курская область
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