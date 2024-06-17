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Над Липецком сбили беспилотный летательный аппарат

По имеющейся информации, никто не пострадал, однако в городе сохраняется красный уровень опасности.
Анастасия Бобылева 2024-06-17 04:52:51
© Фото: MOD Russia, Globallookpress

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об уничтожении беспилотника в небе над Липецком. Он сообщил об этом в Telegram-канале.

«БПЛА подавлен над Липецком. На месте падения обломков работают сотрудники спецслужб. Жертв нет», - говорится в публикации.

Уточняется, что в городе действует красный уровень опасности. Системы обнаружения и подавления остаются в состоянии готовности. Глава региона также предупреждает местных жителей не публиковать фотографии и видеозаписи с последствиями атак БПЛА, поскольку это помогает противнику корректировать удары.

Ранее той же ночью силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Краснодарским краем. Его сбили в 22:00 по московскому времени 16 июня.

#в стране и мире #бпла #атака #Липецк
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