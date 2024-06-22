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Икону «Троица» увезли из храма Христа Спасителя

Ее доставят в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.
Глеб Владовский 2024-06-22 11:59:47
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости

Икону «Троица» увезли из храма Христа Спасителя. Накануне праздника Святой Троицы ее доставят на историческое место - в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

Реликвию извлекли из капсулы, где она хранилась в храме, и поместили в специальный ящик. Сам груз поместили в машину для перевозки ценностей, транспорт сопровождала дорожно-патрульная служба, передает РИА Новости.

«Троицу» написал преподобный Андрей Рублев в первой половине XV века для иконостаса Троицкого собора. лавры Знаменитый иконописец создал ее по просьбе преподобного Никона Радонежского, который был преемником Сергия Радонежского. 

#в стране и мире #храм христа спасителя #андрей рублев #Троице-Сергиева лавра #икона троица
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