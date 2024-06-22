Икону «Троица» увезли из храма Христа Спасителя. Накануне праздника Святой Троицы ее доставят на историческое место - в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

Реликвию извлекли из капсулы, где она хранилась в храме, и поместили в специальный ящик. Сам груз поместили в машину для перевозки ценностей, транспорт сопровождала дорожно-патрульная служба, передает РИА Новости.

«Троицу» написал преподобный Андрей Рублев в первой половине XV века для иконостаса Троицкого собора. лавры Знаменитый иконописец создал ее по просьбе преподобного Никона Радонежского, который был преемником Сергия Радонежского.