Сийярто заявил о необходимости сильного евразийского партнерства

Официальный Будапешт заинтересован в развитии сильного евразийского сотрудничества и готов работать на данном направлении дальше. С таким заявлением выступил Министр иностранных дел и внешней торговли этой страны Петер Сийярто.

«Мы действительно верим, что сотрудничество по линии Восток-Запад - это то, над чем мы должны работать. Сильное евразийское сотрудничество - это глобальный интерес, и мы всегда будем работать над этим», - сказал Сийярто в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

С его слов, уважительные отношения по линии Восток-Запад полностью отвечают национальным интересам Венгрии. Сийярто также выступил против разделения мира на блоки и выступил за формирование прочных международных связей.

Ранее Петер Сийярто подтвердил свое желание посетить в этом году Петербургский международный экономический форум. Мероприятия пройдет с 5 по 8 июня. Напомним, венгерский дипломат посещал форум в прошлом году. Тогда он поднял актуальные вопросы энергоснабжения.