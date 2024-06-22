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МО РФ впервые сообщило о потере ВСУ канадской бронемашины Senator

Транспорт уничтожен в ходе боевых действий в ДНР.
2024-06-22 13:40:45
© Фото: roshel.ca

ВСУ потеряла боевую бронированную машину Senator канадского производства. Об этом впервые сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, военнослужащие группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи в ряде районов населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

«Потери противника составили свыше 140 военнослужащих, боевая бронированная машина "Senator" канадского производства, четыре автомобиля, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М198 производства США и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD"», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, как экипажи танков Т-80БВМ из состава группировки войск «Юг» уничтожили замаскированное артиллерийское орудие на Донецком направлении. 

#ВС РФ #спецоперация #сенатор #потери ВСУ
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