ВСУ потеряла боевую бронированную машину Senator канадского производства. Об этом впервые сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, военнослужащие группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи в ряде районов населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

«Потери противника составили свыше 140 военнослужащих, боевая бронированная машина "Senator" канадского производства, четыре автомобиля, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М198 производства США и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD"», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, как экипажи танков Т-80БВМ из состава группировки войск «Юг» уничтожили замаскированное артиллерийское орудие на Донецком направлении.