Экипажи Т-80БВМ уничтожили артиллеристов врага на Донецком направлении

Минобороны России сообщает об уничтожении замаскированного украинского артиллерийского орудия вместе с расчетом. Это сделали экипажи танков Т-80БВМ из состава группировки войск «Юг».

Цели были обнаружены в ходе ведения воздушной разведки операторами беспилотников.

Танкисты использовали для выдвижения к огневой позиции складки местности. Достигнув ее, они обрушили на врага град 125-миллиметровых снарядов.

МО РФ уточнило, что намеченные цели были уничтожены. Кроме ликвидации артиллеристов противника, экипажам удалось сорвать и ротацию ВСУ.

Завершив огневое воздействие, танкисты ушли с огневой позиции, чтобы замаскироваться и пополнить боекомплект.

Ранее сообщалось, что расчеты РСЗО «Ураган» обеспечили прорыв обороны ВСУ под Новомихайловкой.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.