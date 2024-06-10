Экипажи Т-80БВМ уничтожили артиллеристов врага на Донецком направлении

Минобороны России сообщает об уничтожении замаскированного украинского артиллерийского орудия вместе с расчетом. Это сделали экипажи танков Т-80БВМ из состава группировки войск «Юг».
Цели были обнаружены в ходе ведения воздушной разведки операторами беспилотников.
Танкисты использовали для выдвижения к огневой позиции складки местности. Достигнув ее, они обрушили на врага град 125-миллиметровых снарядов.
МО РФ уточнило, что намеченные цели были уничтожены. Кроме ликвидации артиллеристов противника, экипажам удалось сорвать и ротацию ВСУ.
Завершив огневое воздействие, танкисты ушли с огневой позиции, чтобы замаскироваться и пополнить боекомплект.
Ранее сообщалось, что расчеты РСЗО «Ураган» обеспечили прорыв обороны ВСУ под Новомихайловкой.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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