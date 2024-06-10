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Экипажи Т-80БВМ уничтожили артиллеристов врага на Донецком направлении

Также российские танкисты сорвали попытку проведения ротации неприятельской пехотой.
2024-06-10 13:35:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении замаскированного украинского артиллерийского орудия вместе с расчетом. Это сделали экипажи танков Т-80БВМ из состава группировки войск «Юг».

Цели были обнаружены в ходе ведения воздушной разведки операторами беспилотников. 

Танкисты использовали для выдвижения к огневой позиции складки местности. Достигнув ее, они обрушили на врага град 125-миллиметровых снарядов. 

МО РФ уточнило, что намеченные цели были уничтожены. Кроме ликвидации артиллеристов противника, экипажам удалось сорвать и ротацию ВСУ. 

Завершив огневое воздействие, танкисты ушли с огневой позиции, чтобы замаскироваться и пополнить боекомплект.

Ранее сообщалось, что расчеты РСЗО «Ураган» обеспечили прорыв обороны ВСУ под Новомихайловкой.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #бронетехника #танки #танкисты #Т-80БВМ #донецкое направление
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