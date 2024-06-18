При обстреле Белгородской области пострадал один человек

В городе Гайворон в Белгородской области украинский беспилотник сбросил боеприпас, в результате чего пострадал мирный житель. Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков в своем официальном телеграм-канале.

У мужчины зафиксировали осколочные ранения ног и сотрясение головного мозга. Он доставлен в центральную районную больницу города, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В селе Новостроевка-Первая атака дронов привела к повреждению двух частных домовладений. В одном выбиты окна, пробита стена, а также посечены крыша и забор. Во втором доме начался пожар, который потушили.

Атаки БПЛА ВСУ произошли также в селах Безымено и Березовка. В первом повреждены восемь домовладений, во втором беспилотник врезался в многоквартирный дом, что привело к пожару на балконе одной квартиры. Жильцы потушили возгорание.

В результате обстрела села Графовка Краснояружского района повреждена линия электропередачи.

Ранее Гладков сообщил о пострадавшей при сбросе взрывного устройства женщине в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа.