МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

При обстреле Белгородской области пострадал один человек

Несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ.
Мария Зайцева 2024-06-18 20:06:37
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

В городе Гайворон в Белгородской области украинский беспилотник сбросил боеприпас, в результате чего пострадал мирный житель. Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков в своем официальном телеграм-канале.

У мужчины зафиксировали осколочные ранения ног и сотрясение головного мозга. Он доставлен в центральную районную больницу города, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В селе Новостроевка-Первая атака дронов привела к повреждению двух частных домовладений. В одном выбиты окна, пробита стена, а также посечены крыша и забор. Во втором доме начался пожар, который потушили.

Атаки БПЛА ВСУ произошли также в селах Безымено и Березовка. В первом повреждены восемь домовладений, во втором беспилотник врезался в многоквартирный дом, что привело к пожару на балконе одной квартиры. Жильцы потушили возгорание.

В результате обстрела села Графовка Краснояружского района повреждена линия электропередачи.

Ранее Гладков сообщил о пострадавшей при сбросе взрывного устройства женщине в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа.

#в стране и мире #белгородская область #ВСУ #пострадавшие #губернатор #Вячеслав Гладков #повреждения
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
СВО. Трофеи
2
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
3
Связь в СВО
4
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
5
Командный пункт системы ПРО
6
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
7
Духовное оружие
8
Станкостроение. Фильм 2
9
Ремзаводы
10
Станкостроение. Фильм 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 