МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Москве арестованы фигуранты по делу о хищении средств АО «НПФ "Урал ФД"»

Оба обвиняемых в совершении шести преступлений будут находиться под домашним арестом до 20 августа 2024 года.
Глеб Владовский 2024-06-22 10:50:39
© Фото: Суды общей юрисдикции города Москва © Видео: Суды общей юрисдикции города Москва

Тверской районный суд города Москвы арестовал двух фигурантов по делу о хищении средств АО «НПФ «Урал ФД». Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы РФ.

Согласно следствию, Евгений Новицкий, действуя в составе группы лиц, с целью хищения средств у предприятия, разработал преступную схему.

«Под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах, намеревались похитить денежные средства АО "НПФ "Урал ФД"», пенсионных резервов и пенсионных накоплений участников... перечисленные в качестве оплаты за ценные бумаги, по завышенной стоимости, не на рыночных условиях», - говорится в заявлении.

Уточняется, что по этому делу задержана Ольга Илларионова, которую также обвиняют в совершении шести преступлений.

Суд избрал обоим фигурантам меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 20 августа 2024 года.

Ранее сообщалось об аресте двоих руководителей WorldSkills Russia подозреваемых в совершении мошенничества.

#Москва #в стране и мире #Домашний арест #Тверской суд
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
СВО. Трофеи
2
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
3
Связь в СВО
4
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
5
Командный пункт системы ПРО
6
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
7
Духовное оружие
8
Станкостроение. Фильм 2
9
Ремзаводы
10
Станкостроение. Фильм 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 