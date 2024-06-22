В Москве арестованы фигуранты по делу о хищении средств АО «НПФ "Урал ФД"»

Тверской районный суд города Москвы арестовал двух фигурантов по делу о хищении средств АО «НПФ «Урал ФД». Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы РФ.

Согласно следствию, Евгений Новицкий, действуя в составе группы лиц, с целью хищения средств у предприятия, разработал преступную схему.

«Под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах, намеревались похитить денежные средства АО "НПФ "Урал ФД"», пенсионных резервов и пенсионных накоплений участников... перечисленные в качестве оплаты за ценные бумаги, по завышенной стоимости, не на рыночных условиях», - говорится в заявлении.

Уточняется, что по этому делу задержана Ольга Илларионова, которую также обвиняют в совершении шести преступлений.

Суд избрал обоим фигурантам меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 20 августа 2024 года.

Ранее сообщалось об аресте двоих руководителей WorldSkills Russia подозреваемых в совершении мошенничества.