В Москве арестованы двое руководителей WorldSkills Russia

В Москве Замоскворецкий районный суд отправил под стражу двух руководителей WorldSkills Russia сроком на два месяца. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Сообщается, что гендиректор компании Роберт Уразов и административный директор - руководитель аппарата предприятия Данир Мухаметянов обвиняются в совершении мошеннических действий.

«По версии следствия, Уразов, действуя умышленно с иными лицами из числа сотрудников АНО «Ворлдскиллс России» <...> с целью незаконного личного обогащения путем обмана, сознательно сообщали заведомо ложные сведения в Роструд, которые не соответствовали действительности о заключаемых срочных договорах», - говорится в заявлении.

Уточняется, что в отношении Мухаметянова и Уразова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 и 19 августа 2024 года соответственно.

Ранее сообщалось об аресте начальника Восточно-Сибирской железной дороги на два месяца по обвинению в получении взятки в крупном размере.