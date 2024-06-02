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Власти Мальдив запретили гражданам Израиля въезжать в страну

Решение было принято на фоне растущего недовольства по поводу атак на сектор Газа.
Ирина Егорова 2024-06-02 20:14:06
© Фото: Aleksey SmyshlyaevGlobal Look Press, Global Look Press

Власти Мальдивской Республики намерены в ближайшее время запретить въезд на острова гражданам Израиля на фоне возрастающего недовольства по поводу атак на сектор Газа. Решение об этом сегодня принял кабмин, поправки будут внесены в законодательство.

«Кабинет министров решил сегодня внести поправки в законодательство, необходимые для того, чтобы как можно скорее запретить въезд на Мальдивы по израильским паспортам», - передает Life cо ссылкой на официальный сайт президента Мальдивской Республики Мохамеда Муиззу.

Уточняется, что для реализации принятого решения был создан спецкомитет, в который вошли главы МВД, министерства экономики, туризма и иностранных дел, а также генпрокурор.

Ранее Израилю хотели запретить участвовать в  Олимпийских играх-2024 в Париже из-за действий израильской армии (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Такое предложение поступило в Международный олимпийский комитет.

Напомним, что 7 октября 2023 года ситуация в регионе резко обострилась после того, как боевики движения ХАМАС совершили массированную атаку по территории Израиля с последующим захватом заложников. В результате, Израиль, с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных, начал военную операцию в Газе. По последним данным, в секторе Газа около 36 тысяч мирных жителей погибли с обострения палестино-израильского конфликта. 

#санкции #Израиль #сектор Газа #въезд #Страна #мальдивы
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