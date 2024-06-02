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Пограничники рассказали о стычках с диверсионными группами ВСУ

Сегодня на пограничниках лежат особые задачи: не допустить прорыва украинских диверсантов, используя для этого всю мощь российских Вооруженных Сил.
Павел Ремнев 2024-06-02 19:52:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Харьковское направление остается самым напряженным в зоне проведения спецоперации. Там группировка войск «Север» планомерно выдавливает врага с его позиций. Продолжаются тяжелые бои в центральной части Волчанска, и на подступах к Липцам.

Наши военные уничтожают огневые позиции ВСУ и отгоняют вражеские отряды на максимально возможное расстояние от нашей границы. Там создается та самая санитарная зона, которая необходима, чтобы прекратить варварские обстрелы многострадального Белгорода и области.

И пока небо над российскими регионами защищают силы ПВО - на земле, на первой линии обороны, на страже рубежей стоят наши пограничники. На этой неделе они отметили свой профессиональный праздник. Конечно, в боевой обстановке. Служба на границе никогда не была легкой, но сейчас на плечи пограничного управления ФСБ легли полноценные военные обязанности.

Непросто следить за границей. Как на передовой, тут сбивают вражеские дроны и ликвидируют диверсионные группы, которые пытаются проникнуть на российскую территорию. А в случае необходимости, во взаимодействии с Министерством обороны, используется артиллерия, танки и бронемашины.

Чем живет граница и кто стоит на страже нашего мирного неба сегодня в материале Павла Ремнева для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#Россия #Украина #день пограничника #граница #белгородская область #ФСБ РФ
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