В Туве воспитательница детсада заразила подопечных туберкулезом

Девять детей из ясельной группы детского сада «Солнышко» в Туве заразились туберкулезом от воспитательницы, которая знала о своем заболевании и продолжала работать с малолетними подопечными. Об этом сообщает прокуратура Республики Тыва.

«Скрыв факт заражения туберкулезом, нарушая санитарно-эпидемиологические правила, женщина продолжила работать в детском саду, создав угрозу жизни и здоровью своих малолетних воспитанников», - указано на сайте ведомства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Дело передали для рассмотрения в Чаа-Хольский районный суд.

Туберкулез - инфекционное заболевание, поражающее легкие. Ранее врач-иммунолог и доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал «Звезде» о факторах риска развития заболевания туберкулезом.