МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Туве воспитательница детсада заразила подопечных туберкулезом

Двадцатилетняя воспитательница знала о своем заболевании туберкулезом и продолжала работать с детьми.
Услада Дубинина 2024-06-21 09:39:38
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Девять детей из ясельной группы детского сада «Солнышко» в Туве заразились туберкулезом от воспитательницы, которая знала о своем заболевании и продолжала работать с малолетними подопечными. Об этом сообщает прокуратура Республики Тыва.

«Скрыв факт заражения туберкулезом, нарушая санитарно-эпидемиологические правила, женщина продолжила работать в детском саду, создав угрозу жизни и здоровью своих малолетних воспитанников», - указано на сайте ведомства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Дело передали для рассмотрения в Чаа-Хольский районный суд.

Туберкулез - инфекционное заболевание, поражающее легкие. Ранее врач-иммунолог и доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал «Звезде» о факторах риска развития заболевания туберкулезом.

#в стране и мире #республика тыва #заболевание #Детский сад #Туберкулез
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
СВО. Трофеи
2
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
3
Связь в СВО
4
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
5
Командный пункт системы ПРО
6
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
7
Духовное оружие
8
Станкостроение. Фильм 2
9
Ремзаводы
10
Станкостроение. Фильм 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 