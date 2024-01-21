Врач Жемчугов рассказал о факторах, повышающих риск заболеть туберкулезом

Врач-иммунолог и доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал «Звезде» о главных факторах риска развития заболевания туберкулезом, где человек больше всего рискует заболеть инфекцией и по каким причинам в регионах России наблюдается рост заболеваемости.

Бактерии, вызывающие развитие туберкулеза, отличаются высокой живучестью, если только не подвергаются прямому ультрафиолетовому излучению. Больше всего, отметил врач, рискуют заболеть туберкулезом люди, у которых ослаблен иммунитет.

«Инфекция может передаваться через места, где подается некачественная калорийная еда, ударяющая по иммунитету. Подвержены люди с хроническими заболеваниями, особенно опасен туберкулез для ВИЧ-инфицированных, у них болезнь протекает очень стремительно», - подчеркнул доктор.

Наибольший риск подцепить туберкулез, счел Владислав Жемчугов, в закрытых помещениях с большим скоплением людей. Также стоит обратить внимание и на чистоту помещения: во влажных и неубранных зданиях инфекция хорошо размножается.

«Микроб распространен в окружающей нас среде, а в помещениях с большой кучностью людей просто выше шанс оказаться рядом с болеющим туберкулезом человеком. Это, например, общежития с некомфортными условиями жизни, или тюрьмы, где особенно распространена проблема», - рассказал иммунолог.

Что же касается причин роста заболеваемости, то здесь врач заверил в необходимости смотреть на тенденции отдельно в каждом регионе. Однако в качестве меры противодействия Жемчугов предложил разработку новой вакцины по современным параметрам.

«Вакцина очень давнишняя, так как бактерии, которые в ней используются - это двадцатые годы прошлого века. И сейчас очень трудно определить антительный ответ: бактерии вакцинного и дикого штамма туберкулеза практически одинаковы», - подчеркнул Жемчугов.

Ранее главный фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева рассказала о неблагоприятной эпидемиологической обстановке в ряде регионов России в связи с заболеваниями туберкулезом. По словам врача, проблемы зафиксированы в Сибири, Дальневосточном федеральном округе и части Приволжья, на Урале, а также в центральной части России.