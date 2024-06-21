В Белоруссии началась внезапная проверка боеготовности вооруженных сил

В Белоруссии началась внеплановая проверка готовности соединений вооруженных сил страны к выполнению задач по предназначению. Об этом сообщили в Минобороны республики.

«К проверке привлекаются воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

В Минобороны также добавили, что военнослужащим предстоит выполнить учебно-боевые задачи на полигонах в Брестской и Гомельской областях.

Напомним, что в Минобороны России заявили, что 11 июня начался второй этап учений нестратегических ядерных сил РФ и Республики Беларусь.