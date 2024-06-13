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ВС РФ доставили учебные ядерные боеприпасы на учения с Белоруссией

Вместе с белорусскими коллегами российские военные осуществили подготовку и выдачу ракет в специальном оснащении. Авиационные средства поражения подвесили под самолеты-носители.
2024-06-13 12:50:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Вооруженные силы России обеспечили доставку учебных ядерных боеприпасов на учения. Их доставили в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады, а также в оперативный район штурмовой авиации. Об этом сообщил начальник 12-го Главного управления МО РФ генерал-лейтенант Игорь Колесников. 

Также он добавил, что вместе с белорусскими коллегами военнослужащие ВС РФ подготовили и выдали ракеты в специальном оснащении и подвесили авиационные средства поражения под самолеты-носители. 

В российском оборонном ведомстве сообщили, что президенты России и Белоруссии приняли решение по проведению второго этапа учений настратегических ядерных сил. МО РФ заметило, что стороны отработали вопросы совместной подготовки белорусских частей боевого применения и российских подразделений ядерного обеспечения.  

На данный момент в ходе учений военнослужащие отрабатывают боевое дежурство с учебными ядерными боеприпасами. 

Минобороны России сообщило, что по результатам учений будут подведены итоги каждого учебного вопроса. Также будут определены направления дальнейшего совершенствования подготовки нестратегических сил. Это будет сделано для гарантии выполнения задач при различных вариантах развития военно-политической обстановки в мире. 

Ранее сообщалось, что ракетчики отработали скрытное выдвижение на учениях ядерных сил.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Россия #армия #учения #белоруссия #Нестратегические яденые силы
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