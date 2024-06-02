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Путин поблагодарил главу Минсельхоза Узбекистана за вкусные фрукты

Российский лидер в разговоре со своим узбекским коллегой заявил, что тот регулярно отправляет ему различные фрукты.
Ирина Егорова 2024-06-02 18:50:36
© Фото: Kremlin PoolGlobal Look Press, Global Look Press

Президент России Владимир Путин перед переговорами с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте поблагодарил министра сельского хозяйства республики за вкусные фрукты.

«Спасибо за фрукты, мне президент (Узбекистана) присылает. Так вкусно», - сказал Путин в резиденции «Куксарой».

Фрагмент был опубликован в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Путин недавно посещал Узбекистан с третьим по счету государственным визитом после своей инаугурации, сперва он отправился в Китай, потом в Белоруссию, затем в Узбекистан.  Там лидеры стран обсудили много стратегических направлений сотрудничества. Путин отметил, что объемы товарооборота будут увеличивать.

#Владимир Путин #Узбекистан #переговоры #Минсельхоз #фрукты #благодарность #президент узбекистана
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