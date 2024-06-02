Путин поблагодарил главу Минсельхоза Узбекистана за вкусные фрукты

Президент России Владимир Путин перед переговорами с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте поблагодарил министра сельского хозяйства республики за вкусные фрукты.

«Спасибо за фрукты, мне президент (Узбекистана) присылает. Так вкусно», - сказал Путин в резиденции «Куксарой».

Фрагмент был опубликован в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Путин недавно посещал Узбекистан с третьим по счету государственным визитом после своей инаугурации, сперва он отправился в Китай, потом в Белоруссию, затем в Узбекистан. Там лидеры стран обсудили много стратегических направлений сотрудничества. Путин отметил, что объемы товарооборота будут увеличивать.