Суд оправдал Никиту Белых по одному делу и освободил от наказания по другому

Никита Белых - бывший губернатор Кировской области - сегодня предстал перед судом по трем уголовным делам. По одному из эпизодов, о превышении должностных полномочий, экс-губернатора Кировской области оправдали в связи с отсутствием состава преступления, по второму делу (о злоупотреблении полномочиями) назначено 2,5 года, но суд решил освободить его от уголовного наказания в связи с истечением срока давности. А по третьему делу - о взятках - срок наказания истекает в 2024 году.

Напомним, в июне 2016 года тогда еще губернатора Кировской области задержали с поличным в ресторане в Москве при получении взятки в €400 тысяч, которую, по версии следствия, он получил в обмен на покровительство в бизнесе. В 2018 году суд приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 48 миллионов рублей.

Второе и третье дела завели на Белых тогда, когда он уже отбывал наказание в колонии по делу о взятке. В 2020 году в его отношении было возбуждено новое уголовно дело о злоупотреблении должностными полномочиями из-за ущерба бюджету региона на несколько сотен миллионов рублей. Следствие считает, что он, будучи губернатором, выделил из регионального бюджета 448 миллионов рублей для покупки и строительства специализированного жилья. Однако оно не получило статус служебного и стало предметом залога по финансовым обязательствам.

Третье дело касается превышения должностных полномочий. По версии следствия, в 2015 году чиновник поспособствовал заключению двух договоров займа на крупную сумму, которые взяла 100-процентная «дочка» областного правительства. Деньги госкорпорация вернуть не смогла и в итоге обанкротилась. Компенсировать ущерб пришлось из регионального бюджета.

Таким образом, по двум новым делам, которые получил Белых уже отбывая наказания, прокурор просил назначить ему четыре года лишения свободы. С учетом первого приговора (по делу о взятке, за которое ему дали восемь лет) срок отбытия наказания составляет 12 лет.

По делу о взятках Никиту Белых не оправдали, а значит, он должен выйти на свободу в 2024 году.

«Что касается первого эпизода, по которому суд признал меня виновным, но при этом не назначил наказание в связи с тем, что срок давности истек, уже 12 лет прошло, мы подумаем - будем обжаловать или нет», - прокомментировал приговор Белых.

Никита Белых занимал пост главы Кировской области с 2008 года. Экс-губернатор отрицает свою вину.