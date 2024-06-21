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Появились кадры последствий падения обломков дрона ВСУ в Краснодаре

В результате происшествия погиб мирный житель.
Глеб Владовский 2024-06-21 08:30:24
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Появились кадры последствий падения обломков украинских беспилотников в Краснодаре.

На видео видны следы разрушений, оставленных в результате падения обломков летательного аппарата ВСУ, пытавшегося нанести удар по гражданским объектам населенного пункта.

«Повреждено здание котельной рядом с автовокзалом "Южный". В Северском районе на территории нефтеперерабатывающего завода повреждены административные здания», - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он также добавил, что один из сотрудников котельной погиб в результате падения обломков украинского беспилотника.

Еще 35 человек получили ранения различной степени тяжести, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Ранее сообщалось об уничтожении 43 украинских беспилотников в небе над южным регионом России.

#Краснодар #наш эксклюзив #Беспилотники ВСУ #обломки бпла
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