Появились кадры последствий падения обломков дрона ВСУ в Краснодаре

Появились кадры последствий падения обломков украинских беспилотников в Краснодаре.

На видео видны следы разрушений, оставленных в результате падения обломков летательного аппарата ВСУ, пытавшегося нанести удар по гражданским объектам населенного пункта.

«Повреждено здание котельной рядом с автовокзалом "Южный". В Северском районе на территории нефтеперерабатывающего завода повреждены административные здания», - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он также добавил, что один из сотрудников котельной погиб в результате падения обломков украинского беспилотника.

Еще 35 человек получили ранения различной степени тяжести, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Ранее сообщалось об уничтожении 43 украинских беспилотников в небе над южным регионом России.