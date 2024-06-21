В ФСБ рассказали, как нацисты маскировали свои планы напасть на СССР

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в канун Дня памяти и скорби и годовщины начала Великой Отечественной войны опубликовал документы, свидетельствующие о попытках Германии дезинформировать СССР перед войной и убедить в своих мирных намерениях.

В сообщении ЦОС ФСБ отмечается, что нацисты уже с середины лета 1940 года готовились к войне с СССР, однако маскировали эти планы. Для этого проводились специальные мероприятия по дезинформации как внутри Германии, так и по всей Европе. В основном этим занималось Имперское министерство народного просвещения и пропаганды, во главе с Йозефом Геббельсом.

В 1945 году сотрудники Оперсектора НКВД-МВД Советской военной администрации в Берлине арестовали высокопоставленного чиновника Имперского министерства народного просвещения и пропаганды группенфюрера Вернера Вехтера. Он был заместителем Геббельса по пропаганде и в 1943-1945 годах занимал должность начальника штаба Главного управления пропаганды НСДАП. Во время допросов Вехтер рассказал о кампании по дезинформации в связи с подготовкой нападения на СССР.

«Для того, чтобы обмануть общественное мнение и убедить всех, что договор с Советским Союзом прочен как никогда, министерство пропаганды и главное управление пропаганды НСДАП через свои периферийные организации и агентуру распространяли различные провокационные слухи, разработанные в окружении Геббельса. Во-первых, агенты должны были сообщать, что по тайной статье договора с Советским Союзом, последний сдавал Германии в аренду на "90 лет Украину, а сам получал за это свободу рук против Англии и Индии"», - пересказывает показания Вехтера начальник Оперсектора НКВД Алексей Сиднев.

В сообщении также указано, что внутри Германии при этом распространялись слухи о якобы предстоящем визите Сталина и Молотова. Геббельс даже заказал фабрикам советские флаги и заявил о важности этого заказа, чтобы сделать эти слухи более правдоподобными.

В пропагандистской кампании также принял участие рейхсканцлер Адольф Гитлер.

Ранее ФСБ рассекретила документы о поведении военнослужащих США и Великобритании в Германии в 1945-1946 годах. Они нападали на мирных жителей, избивали и грабили их. В документах рассказывается о случае ограбления ресторана в Берлине группой американских военных.