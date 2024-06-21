МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ФСБ рассказали, как нацисты маскировали свои планы напасть на СССР

Во время допросов выяснилось, что заместитель Геббельса по пропаганде Вернер Вехтер знал о действиях Германии по дезинформации СССР. Нацистская пропаганда стремилась убедить общество, что никакого нападения не будет.
Анастасия Бобылева 2024-06-21 00:00:59
© Фото: © Keystone Pictures USA ZUMAPRESS.com Global Look Press

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в канун Дня памяти и скорби и годовщины начала Великой Отечественной войны опубликовал документы, свидетельствующие о попытках Германии дезинформировать СССР перед войной и убедить в своих мирных намерениях.

В сообщении ЦОС ФСБ отмечается, что нацисты уже с середины лета 1940 года готовились к войне с СССР, однако маскировали эти планы. Для этого проводились специальные мероприятия по дезинформации как внутри Германии, так и по всей Европе. В основном этим занималось Имперское министерство народного просвещения и пропаганды, во главе с Йозефом Геббельсом.

В 1945 году сотрудники Оперсектора НКВД-МВД Советской военной администрации в Берлине арестовали высокопоставленного чиновника Имперского министерства народного просвещения и пропаганды группенфюрера Вернера Вехтера. Он был заместителем Геббельса по пропаганде и в 1943-1945 годах занимал должность начальника штаба Главного управления пропаганды НСДАП. Во время допросов Вехтер рассказал о кампании по дезинформации в связи с подготовкой нападения на СССР.

«Для того, чтобы обмануть общественное мнение и убедить всех, что договор с Советским Союзом прочен как никогда, министерство пропаганды и главное управление пропаганды НСДАП через свои периферийные организации и агентуру распространяли различные провокационные слухи, разработанные в окружении Геббельса. Во-первых, агенты должны были сообщать, что по тайной статье договора с Советским Союзом, последний сдавал Германии в аренду на "90 лет Украину, а сам получал за это свободу рук против Англии и Индии"», - пересказывает показания Вехтера начальник Оперсектора НКВД Алексей Сиднев.

В сообщении также указано, что внутри Германии при этом распространялись слухи о якобы предстоящем визите Сталина и Молотова. Геббельс даже заказал фабрикам советские флаги и заявил о важности этого заказа, чтобы сделать эти слухи более правдоподобными.

В пропагандистской кампании также принял участие рейхсканцлер Адольф Гитлер.

Ранее ФСБ рассекретила документы о поведении военнослужащих США и Великобритании в Германии в 1945-1946 годах. Они нападали на мирных жителей, избивали и грабили их. В документах рассказывается о случае ограбления ресторана в Берлине группой американских военных.

#в стране и мире #СССР #ФСБ #пропаганда #дезинформация #нападение #йозеф геббельс
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
СВО. Трофеи
2
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
3
Связь в СВО
4
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
5
Командный пункт системы ПРО
6
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
7
Духовное оружие
8
Станкостроение. Фильм 2
9
Ремзаводы
10
Станкостроение. Фильм 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 