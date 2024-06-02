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Во Франции выразили недовольство «слитыми» в Сену 400 млн евро

По словам экономиста, в стране большая инфляция и растет недовольство граждан политикой властей, особенно по поводу того, куда деваются деньги. Поэтому французы и прибегают к всевозможным, пускай и не очень красивым вариантам.
Ирина Егорова 2024-06-02 17:15:35
© Фото: Сергей Мамонтов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Французский президент Эммануэль Макрон вместе с мэром Парижа и главой МОК Томасом Махом намерены искупаться в Сене, чтобы доказать чистоту ее вод, так как на очистку реки было потрачено 400 миллионов. Но более 100 00 человек намерены «испортить» властям заплыв, чтобы показать свое недовольство политикой страны. Даже используя такие некрасивые способы, однако не запрещенные, заявил «Звезде» экономист Бертран Шоллер.

«Люди делают все возможное, чтобы показать насколько они не согласны с Макроном. Французы страдают, у них большая инфляция. Люди недоумевают, куда делись деньги. На восстановление крыши Нотр-Дама было потрачено 700 миллионов», - говорит эксперт.

Также Шоллер отметил, что французские власти пытаются компенсировать огромные траты дорогими билетами на Олимпийские игры. Жители страны думают, что такой демпинг цен лишь отпугнет туристов.

В рамках проведения Олимпийских игр планируется соревнования по плаванию на открытой воде и этап триатлона. Но экологи заверяют, что качество воды в Сене не соответствует нормам, что ставит под угрозу соревнования. Активисты организовали флешмоб, который набирает популярность. Участникам предлагается испортить воду, чтобы «сюрприз» приплыл в Париж ровно к 23 июня, когда представители власти и будут осуществлять заплыв.

#Франция #Олимпийские игры #эммануэль макрон #Река #наш эксклюзив #недовольство #сена
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