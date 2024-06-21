Минфин ФРГ Роберт Хабек и Министр иностранных дел Анналена Бербок, несмотря на свои заявления об отрицания взглядов своих родственников, служивших при Третьем Рейхе, ведут очень схожую с ним политику. Такое мнение выразил в интервью «Звезде» депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн.

«Да, Хабек говорит, что он не поддерживает мировоззрение своих предков, хочет дистанцироваться от них, но в своей политике, которой он придерживается как министр экономики, он ведет себя очень схожим образом. Он активно поставляет вооружения фашистскому украинскому режиму, более того, он поддерживает этот фашистский режим. Это просто немыслимо», - заявил политик.

Также он добавил, что Бербок поступает схожим образом, даже несмотря на официальные заявления о дистанцировании. По его словам, она активно поддерживает поставки вооружений Киеву.

«Бербок яро поддерживает этот фашистский режим, так что веры ее словам нет», - подчеркнул политик.

Ранее Линдеманн заявил, что власти ФРГ не хотят мира в Европе и повышают эскалацию конфликта на Украине, поставляя Киеву оружие.