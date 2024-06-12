МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Депутат «АиГ» Линдеманн заявил, что власти ФРГ не хотят мира в Европе

Правительство ФРГ посылает неверный сигнал миру, вовлекая страну в украинский конфликт, сказал немецкий политик.
Владимир Рубанов 2024-06-12 09:22:54
© Фото: Klaus-Dietmar Gabbert dpa Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Правительство ФРГ повышает эскалацию конфликта на Украине, поставляя Киеву оружие, а теперь открывая там площадку военного завода Rheinmetall. Об этом «Звезде» заявил депутат от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

Так немецкие власти подают миру неправильный знак - что они не хотят мира в Европе и что Германия вовлечена в военные действия, сказал он.

«Возможность любой военной активности на территории цеха - невероятно опасная ситуация. Только оппозиция способна принять дипломатические меры для завершения конфликта», - сказал депутат.

Немецкая экономика и немецкая компания теперь непосредственно вовлечены в военные действия, сказал Линдеманн. Он выразил надежду на то, что удастся найти дипломатическое решение этой ситуации.

На Украине открылась первая производственная площадка, на которой совместно работают госкомпания «Укроборонпром» и немецкий концерн Rheinmetall. Пока там собираются ремонтировать бронетехнику, а позже - и производить ее.

По итогам выборов в Германии СДПГ канцлера Олафа Шольца показала худший результат в своей истории, заняв третье место. На второе поднялась правая партия «Альтернатива для Германии», которая выступает против активного вовлечения ФРГ в украинский конфликт.

#Украина #политика #Германия #ФРГ #альтернатива для германии #Rheinmetall #поставки оружия #наш эксклюзив
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
2
Связь в СВО
3
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
4
Командный пункт системы ПРО
5
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
6
Духовное оружие
7
Станкостроение. Фильм 2
8
Ремзаводы
9
Станкостроение. Фильм 1
10
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 