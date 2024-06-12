Правительство ФРГ повышает эскалацию конфликта на Украине, поставляя Киеву оружие, а теперь открывая там площадку военного завода Rheinmetall. Об этом «Звезде» заявил депутат от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

Так немецкие власти подают миру неправильный знак - что они не хотят мира в Европе и что Германия вовлечена в военные действия, сказал он.

«Возможность любой военной активности на территории цеха - невероятно опасная ситуация. Только оппозиция способна принять дипломатические меры для завершения конфликта», - сказал депутат.

Немецкая экономика и немецкая компания теперь непосредственно вовлечены в военные действия, сказал Линдеманн. Он выразил надежду на то, что удастся найти дипломатическое решение этой ситуации.

На Украине открылась первая производственная площадка, на которой совместно работают госкомпания «Укроборонпром» и немецкий концерн Rheinmetall. Пока там собираются ремонтировать бронетехнику, а позже - и производить ее.

По итогам выборов в Германии СДПГ канцлера Олафа Шольца показала худший результат в своей истории, заняв третье место. На второе поднялась правая партия «Альтернатива для Германии», которая выступает против активного вовлечения ФРГ в украинский конфликт.