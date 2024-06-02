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Боец ВС России рассказал, как притворился мертвым перед дронами ВСУ

Во время эвакуации погибших российский военнослужащий увидел «рой птичек», имея ввиду вражеские дроны. Ему пришлось притвориться мертвым, чтобы ВСУ не скинули никакие снаряды и улетели.
Ирина Егорова 2024-06-02 16:30:18
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российский военнослужащий с позывным «Адлер» рассказал, как ему удалось обмануть операторов украинских дронов. По его словам, он эвакуировал тела погибших товарищей, и тут увидел «рой птичек» в небе, имея ввиду вражеские беспилотники.

«Мне уже ничего не оставалось. Я с ним рядом лег, притворился мертвым. Где-то так около часа пролежал. Потом — не знаю, почему, каким чудом, но "птички" не стали сбрасывать никакие снаряды, покружили и улетели», - историю бойца опубликовало Минобороны России.

Добровольно мобилизованный в зону СВО «Адлер», ныне замкомандира батальона «Кубань Z» и кавалер ордена Мужества считает, что испытывать страх - это нормально, так как человек становится более боеспособным.

Ранее в Минобороны заявили об освобождении пункта Уманское в Донецкой Народной Республике. Боевики потеряли здесь больше 360 человек. Поражены два автомобиля, 155-миллиметровая гаубица М777, «Мста-Б», три гаубицы Д-30 и две противотанковые пушки МТ-12 «Рапира».

#Минобороны России #беспилотники #ВСУ #спецоперация #обман #боец #СВО
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