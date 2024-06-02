Боец ВС России рассказал, как притворился мертвым перед дронами ВСУ

Российский военнослужащий с позывным «Адлер» рассказал, как ему удалось обмануть операторов украинских дронов. По его словам, он эвакуировал тела погибших товарищей, и тут увидел «рой птичек» в небе, имея ввиду вражеские беспилотники.

«Мне уже ничего не оставалось. Я с ним рядом лег, притворился мертвым. Где-то так около часа пролежал. Потом — не знаю, почему, каким чудом, но "птички" не стали сбрасывать никакие снаряды, покружили и улетели», - историю бойца опубликовало Минобороны России.

Добровольно мобилизованный в зону СВО «Адлер», ныне замкомандира батальона «Кубань Z» и кавалер ордена Мужества считает, что испытывать страх - это нормально, так как человек становится более боеспособным.

Ранее в Минобороны заявили об освобождении пункта Уманское в Донецкой Народной Республике. Боевики потеряли здесь больше 360 человек. Поражены два автомобиля, 155-миллиметровая гаубица М777, «Мста-Б», три гаубицы Д-30 и две противотанковые пушки МТ-12 «Рапира».