Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Уманское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны России.

На этом направлении наши военнослужащие нанесли поражение формированиям 23-й, 24-й мехбригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах Новгородского, Евгеновки, Розовки и Новоселовки Первой.

В районах Новоалександровки, Соловьево, Сокола и Новопокровского наши бойцы отразили пять контратак штурмовых групп 47-й, 110-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ.

Боевики потеряли здесь больше 360 человек. Поражены два автомобиля, 155-миллиметровая гаубица М777, «Мста-Б», три гаубицы Д-30 и две противотанковые пушки МТ-12 «Рапира».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.