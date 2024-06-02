МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Группировка «Центр» освободила село Уманское в ДНР

Боевики потеряли на этом направлении за сутки больше 360 человек.
2024-06-02 11:57:44
© Фото: Минобороны России

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Уманское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны России.

На этом направлении наши военнослужащие нанесли поражение формированиям 23-й, 24-й мехбригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах Новгородского, Евгеновки, Розовки и Новоселовки Первой.

В районах Новоалександровки, Соловьево, Сокола и Новопокровского наши бойцы отразили пять контратак штурмовых групп 47-й, 110-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ.

Боевики потеряли здесь больше 360 человек. Поражены два автомобиля, 155-миллиметровая гаубица М777, «Мста-Б», три гаубицы Д-30 и две противотанковые пушки МТ-12 «Рапира».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #ДНР #освобождение #спецоперация #М777 #группировка войск «Центр» #Уманское #Розовка #Евгеновка
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 