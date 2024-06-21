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В МИД не поддержали одностороннюю отмену безвизового въезда в РФ

Внешнеполитическое ведомство не поддерживает идею об односторонней отмене виз для въезда в Россию даже для граждан дружественных государств.
Марина Крижановская 2024-06-21 06:10:07
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Министерство иностранных дел России заявило о несогласии с идеей о безвизовом въезде в страну граждан некоторых дружественных государств. Речь идет об одностороннем упрощении въезда. Свою позицию МИД обосновывает несколькими причинами.

Согласно директору Консульского департамента МИД РФ Алексею Климову, первой из них является принцип взаимности, на который опираются в международном праве. Кроме этого, такой прецедент лишит это государство мотивации в дальнейшем заключить соглашение о взаимной отмене визового режима.

«В частности, такие инициативы идут вразрез с основополагающим в сфере международных отношений принципом взаимности, которого, по нашему мнению, необходимо и дальше последовательно придерживаться в подобных вопросах. Эти инициативы поставили бы иностранных граждан в привилегированное по сравнению с россиянами положение, что стало бы справедливым поводом для нареканий со стороны наших граждан», - рассказал он в интервью РИА Новости.

Еще одной причиной Климов назвал необратимость последствий и серьезность решения одностороннего установления безвизового режима. По обыкновению это происходит со странами «пляжного туризма» и не играющими ключевой роли на международной арене государствами, добавил глава Консульского департамента МИД.

«В случае с Россией подобное решение нанесет значительный ущерб внешнеполитическому авторитету нашей страны, в том числе в глазах дружественных и нейтральных государств», - дополнил дипломат.

Алексей Климов обратил внимание, что тенденции развития геополитической обстановки в мире МИД России считает преждевременным «отмену вышеупомянутого моратория», равно как и МВД РФ и ФСБ РФ.

Как сообщалось в мае 2023 года, в России планировали запустить систему электронных виз для въезда в страну. В перечень одного из таких государств вошел Иран, которым такая виза доступна по решению российских властей.

#в стране и мире #безвизовый режим #МИД РФ #отмена виз #консульский департамент #Алексей Климов #односторонняя отмена #либерализация въезда
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