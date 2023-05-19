В России планируют запустить систему электронных виз для въезда в страну

Иностранным туристам могут начать выдавать электронные визы для въезда в РФ уже в конце июля.

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В России до конца июня могут запустить систему электронных виз для въезда в страну иностранных туристов, в том числе из Ирана. О соответствующих планах Министерства экономического развития РФ рассказал замглавы ведомства Дмитрий Вахруков в кулуарах экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum 2023».

«Мы рассчитываем до конца июня запустить электронную визу. Не секрет, что Иран входит в перечень стран, которым такая виза доступна по решению РФ», - передает его слова РИА Новости.

Замминистра экономического развития также выразил надежду, что такие визы начнут выдавать уже с июля.

Ранее вступил в силу безвизовый режим для въезжающих в РФ граждан Грузии. Указ президента России Владимира Путина отменил визовый режим, который действовал с 2000 года. Для въезда в страну на срок до 90 дней грузинским гражданам потребуется только паспорт.