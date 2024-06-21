Четыре человека пострадали при падении обломков БПЛА в Краснодаре

В оперштабе Краснодарского края рассказали о последствиях массированной атаки БПЛА в ночь на 21 июня. По данным ведомства, из-за падения обломков беспилотника оказались ранены четыре человека.

«По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА самолетного типа пострадали 4 человека», - говорится в сообщении оперштаба.

Также в городе повреждены некоторые строения. Повреждения обнаружили на зданиях автовокзала «Южный» и котельной.

Ранее сообщалось, что в результате атаки украинского беспилотника начался пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае. Двое пострадали, хозяйственные постройки получили повреждения. Пожар ликвидировали на площади 50 квадратных метров.