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На Ильском НПЗ на Кубани потушили пожар после атаки беспилотника ВСУ

Специалистам удалось потушить пожар на территории Ильского НПЗ после атаки украинского беспилотника.
Дарина Криц 2024-06-21 04:58:44
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Краснодарском крае ликвидировали начавший пожар, который возник после атаки украинского беспилотника. Инцидент произошел на Ильском нефтеперерабатывающем заводе примерно в четыре часа утра.

Как сообщили в региональном оперативном штабе в Telegram-канале, повреждения получили хозяйственные постройки. Кроме этого, известно о двух пострадавших. Поясняется, что беспилотник упал на территории предприятия.

«Около 04:00 21 июня в службу ЕДДС (Единая дежурная диспетчерская служба. - Прим. ред.) Северского района поступила информация о падении БПЛА на территории Ильского НПЗ. Повреждены хозяйственные сооружения. Пожар на площади 50 квадратных метров уже ликвидировали. По предварительным данным, пострадали два человека», - уточнили в ведомстве.

На месте происшествия находятся все экстренные службы. Этой ночью регион подвергся массированной атаке со стороны украинских националистов.

#в стране и мире #пожар #Краснодарский край #атака БПЛА #оперштаб #обстрелы всу #Ильский НПЗ
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