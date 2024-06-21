На Ильском НПЗ на Кубани потушили пожар после атаки беспилотника ВСУ

В Краснодарском крае ликвидировали начавший пожар, который возник после атаки украинского беспилотника. Инцидент произошел на Ильском нефтеперерабатывающем заводе примерно в четыре часа утра.

Как сообщили в региональном оперативном штабе в Telegram-канале, повреждения получили хозяйственные постройки. Кроме этого, известно о двух пострадавших. Поясняется, что беспилотник упал на территории предприятия.

«Около 04:00 21 июня в службу ЕДДС (Единая дежурная диспетчерская служба. - Прим. ред.) Северского района поступила информация о падении БПЛА на территории Ильского НПЗ. Повреждены хозяйственные сооружения. Пожар на площади 50 квадратных метров уже ликвидировали. По предварительным данным, пострадали два человека», - уточнили в ведомстве.

На месте происшествия находятся все экстренные службы. Этой ночью регион подвергся массированной атаке со стороны украинских националистов.