Стивен Сигал в Москве провел открытый урок по айкидо

Американский актер и спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям Стивен Сигал принял участие в форуме «Айкидо собирает друзей» на ВДНХ. Сигал известный мастер боевых искусств. 72-летний Сигал с легкость уложил всех соперников на лопатки.

«Не играюсь в боевое искусство, а по-настоящему делаю технику... Нейтрализую конфликт в самом его зародыше до того, как кто-то пострадал», - объяснял попутно свои действия Сигал.

По мнению мастера, у каждого соперника есть слабое место. Задача - как можно раньше его обнаружить и приложить все усилия для нейтрализации противника.

Форум на ВДНХ собрал мастеров айкидо со всей страны. На татами и среди зрителей выдающиеся спортсмены, руководители федераций, а также эксперты.

На этой неделе Стивен Сигал получил из рук президента Владимира Путина орден Дружбы за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества. В своей ответной речи Сигал поблагодарил российского лидера за награду и за то, что он сделал для укрепления мира.