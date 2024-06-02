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Стивен Сигал в Москве провел открытый урок по айкидо

Стивен Сигал является известным мастером боевых искусств и обладателем седьмого дана по айкидо.
Ян Брацкий 2024-06-02 15:36:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Американский актер и спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям Стивен Сигал принял участие в форуме «Айкидо собирает друзей» на ВДНХ. Сигал известный мастер боевых искусств. 72-летний Сигал с легкость уложил всех соперников на лопатки.

«Не играюсь в боевое искусство, а по-настоящему делаю технику... Нейтрализую конфликт в самом его зародыше до того, как кто-то пострадал», - объяснял попутно свои действия Сигал.

По мнению мастера, у каждого соперника есть слабое место. Задача - как можно раньше его обнаружить и приложить все усилия для нейтрализации противника.

Форум на ВДНХ собрал мастеров айкидо со всей страны. На татами и среди зрителей выдающиеся спортсмены, руководители федераций, а также эксперты.

На этой неделе Стивен Сигал получил из рук президента Владимира Путина орден Дружбы за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества. В своей ответной речи Сигал поблагодарил российского лидера за награду и за то, что он сделал для укрепления мира.

#МИД России #вднх #наш эксклюзив #Стивен Сигал #айкидо
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