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Путин вручил актеру Стивену Сигалу орден Дружбы

Орден Дружбы актер Стивен Сигал получил «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».
2024-05-30 18:01:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин вручил орден Дружбы специальному представителю МИД Российской Федерации по гуманитарным связям, американскому актеру Стивену Сигалу. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

«Большинство собравшихся здесь сегодня сделали все возможное, чтобы продемонстрировать свою любовь и поддержку Родине. Не хватит никаких слов, чтобы измерить самоотверженность, с которой президент руководит своей страной», - сказал Сигал.

От себя лично актер поблагодарил Владимира Путина за врученную награду и за то, что российский лидер сделал для мира.

В указе президента о награждении отмечалось, что ордена Дружбы Стивен Сигал  удостоен «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».

Сегодня президент отметил наградами многих достойных россиян. Среди них были высокопоставленные чиновники, деятели культуры и спорта, космонавты и военнослужащие, отличившиеся в зоне спецоперации.

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