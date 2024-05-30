Путин вручил актеру Стивену Сигалу орден Дружбы

Президент Владимир Путин вручил орден Дружбы специальному представителю МИД Российской Федерации по гуманитарным связям, американскому актеру Стивену Сигалу. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

«Большинство собравшихся здесь сегодня сделали все возможное, чтобы продемонстрировать свою любовь и поддержку Родине. Не хватит никаких слов, чтобы измерить самоотверженность, с которой президент руководит своей страной», - сказал Сигал.

От себя лично актер поблагодарил Владимира Путина за врученную награду и за то, что российский лидер сделал для мира.

В указе президента о награждении отмечалось, что ордена Дружбы Стивен Сигал удостоен «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».

Сегодня президент отметил наградами многих достойных россиян. Среди них были высокопоставленные чиновники, деятели культуры и спорта, космонавты и военнослужащие, отличившиеся в зоне спецоперации.