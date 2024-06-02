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Журналист Романо сообщил, что Мбаппе подписал контракт с «Реалом»

По данным газеты Marca, оклад Килиана Мбаппе может составить 15-20 миллионов евро после вычета налогов и без учета бонусов.
Ян Брацкий 2024-06-02 14:57:28
© Фото: Peter Kneffel, dpa, Global Look Press

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе стал игроком мадридского «Реала». О переходе форварда в стан «сливочных» королевский клуб намерен объявить в ближайшее время. Об этом заявил журналист Фабрицио Романо.

«Килиан Мбаппе переходит в "Реал Мадрид". Вот и все. Все документы подписаны, скреплены печатями и завершены. Теперь его можно считать новым игроком "Реала"», - написал Романо в своем Telegram-аккаунте.

Решение о переходе в испанский клуб Мбаппе принял еще в феврале, уточнил журналист.

Мбаппе 25 лет, ранее он защищал цвета ПСЖ. В составе команды футболист стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, дважды побеждал в Кубке лиги. В составе национальной сборной игрок выиграл чемпионат мира 2018 года в России, завоевал серебро мундиаля в Катаре.

Заработная плата форварда на новом месте не разглашается. Однако ранее издание Marca писало, что оклад игрока может составить 15-20 миллионов евро после вычета налогов и без учета бонусов. Таким образом, Мбаппе станет самым высокооплачиваемым игроком с составе «Реала».

#Спорт #в стране и мире #Футбол #реал #ПСЖ #Килиан Мбаппе
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