Журналист Романо сообщил, что Мбаппе подписал контракт с «Реалом»

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе стал игроком мадридского «Реала». О переходе форварда в стан «сливочных» королевский клуб намерен объявить в ближайшее время. Об этом заявил журналист Фабрицио Романо.

«Килиан Мбаппе переходит в "Реал Мадрид". Вот и все. Все документы подписаны, скреплены печатями и завершены. Теперь его можно считать новым игроком "Реала"», - написал Романо в своем Telegram-аккаунте.

Решение о переходе в испанский клуб Мбаппе принял еще в феврале, уточнил журналист.

Мбаппе 25 лет, ранее он защищал цвета ПСЖ. В составе команды футболист стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, дважды побеждал в Кубке лиги. В составе национальной сборной игрок выиграл чемпионат мира 2018 года в России, завоевал серебро мундиаля в Катаре.

Заработная плата форварда на новом месте не разглашается. Однако ранее издание Marca писало, что оклад игрока может составить 15-20 миллионов евро после вычета налогов и без учета бонусов. Таким образом, Мбаппе станет самым высокооплачиваемым игроком с составе «Реала».