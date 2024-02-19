Marca: Мбаппе будет получать в «Реале» 15-20 миллионов евро после вычета налогов

Французский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе подписал контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщает испанская спортивная газета Marca.

Как уточняет издание, 25-летний игрок присоединится к «сливочным» 1 июля 2024 года. Соглашение рассчитано на 5 лет.

Оклад чемпиона мира 2018 года и серебряного призера мундиаля 2022 года в составе сборной Франции составит 15-20 миллионов евро после вычета налогов и без учета бонусов. Форвард станет самым высокооплачиваемым игроком «королевского клуба». В настоящий момент Мбаппе зарабатывает в «ПСЖ» 34 миллиона евро за сезон.

Кроме того, француз получит подписной бонус в размере 50 миллионов евро после вычета налогов. Отмечается, что летом 2022 года «бланкос» предлагали футболисту подписной бонус в размере 130 миллионов евро.