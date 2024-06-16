Во Владивостоке выпускники военно-морского училища получили погоны

В субботу во Владивостоке состоялся 81-й выпуск офицеров и мичманов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова. Торжественная церемония производства в офицеры и мичманы прошла на Корабельной набережной у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Долгожданные погоны получили 159 выпускников, из них 127 - лейтенантские, а 32 - погоны мичманов.

В мероприятии приняли участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина, воспитанники Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища, родные и близкие выпускников, священнослужители, ветераны, общественники и чиновники.

По давней традиции, командующий Тихоокеанским флотом вручил погоны и кортики тем, кто окончил училище с отличием. Адмирал Виктор Лиина лично поздравил, а также пожал руку десятерым выпускникам, которые в этом году получили красные дипломы.

Кроме того, отличившимся во время учебы вручили уведомления о распределении служебных квартир. Завершилась торжественная церемония прохождением личного состава училища и общим фотографированием.

Напомним, вчера также состоялся торжественный выпуск курсантов в Черноморском высшем военно-морском училище имени Нахимова. Церемония прошла в Севастополе.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.