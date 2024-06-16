МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Во Владивостоке выпускники военно-морского училища получили погоны

В субботу состоялся 81-й выпуск офицеров и мичманов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова.
2024-06-16 07:42:55
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

В субботу во Владивостоке состоялся 81-й выпуск офицеров и мичманов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова. Торжественная церемония производства в офицеры и мичманы прошла на Корабельной набережной у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Долгожданные погоны получили 159 выпускников, из них 127 -  лейтенантские, а 32 - погоны мичманов.

В мероприятии приняли участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина, воспитанники Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища, родные и близкие выпускников, священнослужители, ветераны, общественники и чиновники.

По давней традиции, командующий Тихоокеанским флотом вручил погоны и кортики тем, кто окончил училище с отличием. Адмирал Виктор Лиина лично поздравил, а также пожал руку десятерым выпускникам, которые в этом году получили красные дипломы.

Кроме того, отличившимся во время учебы вручили уведомления о распределении служебных квартир. Завершилась торжественная церемония прохождением личного состава училища и общим фотографированием.

Напомним, вчера также состоялся торжественный выпуск курсантов в Черноморском высшем военно-морском училище имени Нахимова. Церемония прошла в Севастополе.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #училище #курсанты #Тихоокеанский флот #Владивосток #МО РФ #Выпуск #мичман #Виктор Лиина
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
2
Связь в СВО
3
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
4
Командный пункт системы ПРО
5
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
6
Духовное оружие
7
Станкостроение. Фильм 2
8
Ремзаводы
9
Станкостроение. Фильм 1
10
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 