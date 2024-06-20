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Расчет «Солнцепека» ночью нанес удары по позициям ВСУ под Волчанском

На видео - ночная съемка работы расчета ТОС-1А «Солнцепек» и кадры ударов по позициям украинских боевиков под Волчанском.
Роман Закурдаев 2024-06-20 06:31:05
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Расчет ТОС-1А «Солнцепек» показал боевую работу в ночное время суток. На опубликованных кадрах наши военнослужащие наносят удары по позициям украинских боевиков под Волчанском.

Почти сразу после пуска реактивных снарядов в небе появляются беспилотники ВСУ. Группа огневой поддержки отбивает атаку, затем расчет «Солнцепека» дает еще один залп по противнику. После этого бойцы покидают позицию.

Укрыться  от «Солнцепека» невозможно. За это противник его и боится.  На месте падения снарядов происходит взрыв с мощнейшим давлением и огромной температурой до трех тысяч градусов. 

Командир тяжелого огнеметного взвода с позывным Флот рассказал об обстановке в зоне боевых действий и о своей работе.

«Закрепились на определенных рубежах, держим. Они подтягивают резервы. Мест скопления немного, в основном - леса. Разведка выявляет, мы работаем», - поделился Флот.

Ранее российские танкисты уничтожили командный пункт ВСУ на правобережье Днепра из Т-72Б3М. Также противник лишился пункта управления беспилотниками.

Материал подготовили Роман Закурдаев, Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#ВСУ #тос-1а «солнцепек» #наш эксклюзив #Тяжелая огнеметная система #Волчанск
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