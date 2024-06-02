МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Telegraph: Лондон поручил MI5 сосредоточиться на шпионах из России

Правительство просит контрразведчиков переориентироваться с борьбы с террористами.
Сергей Лебедев 2024-06-02 01:36:18
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Global Look Press

Британское правительство попросило, чтобы служба контрразведки MI5 переориентировала свои усилия с борьбы с террористами на борьбу со «шпионами» из России, Китая и Ирана. Об этом со ссылкой на источники в кабмине сообщает газета The Telegraph.

«Министры попросили MI5 переориентировать большую часть усилий на угрозу шпионажа, особенно государственную угрозу со стороны Китая, России, а в последнее время и Ирана», - говорится в публикации.

При этом в кабмине не хотят, чтобы борьба с терроризмом прекращалась. Там хотят лишь смещения «рабочей нагрузки» в сторону борьбы со шпионажем.

«Уровень террористической угрозы остается существенным, что означает вероятность нападения. Однако проблемы, которые сейчас создают Китай и Россия, являются более актуальными», - добавил один из источников в кабинете правительства.

Напомним, ранее правительство Чехии потребовало запретить работникам российских дипломатических миссий свободно передвигаться по территории Евросоюза. В Праге утверждают, что дипломаты якобы занимаются шпионажем и пропагандой.

#Китай #Россия #Иран #Великобритания #контрразведка #ми-5 #правительство #Шпион
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
2
Командный пункт системы ПРО
3
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
4
Духовное оружие
5
Станкостроение. Фильм 2
6
Ремзаводы
7
Станкостроение. Фильм 1
8
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
9
Военные микротурбины
10
Новый русский Суперджет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 