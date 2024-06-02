Telegraph: Лондон поручил MI5 сосредоточиться на шпионах из России

Британское правительство попросило, чтобы служба контрразведки MI5 переориентировала свои усилия с борьбы с террористами на борьбу со «шпионами» из России, Китая и Ирана. Об этом со ссылкой на источники в кабмине сообщает газета The Telegraph.

«Министры попросили MI5 переориентировать большую часть усилий на угрозу шпионажа, особенно государственную угрозу со стороны Китая, России, а в последнее время и Ирана», - говорится в публикации.

При этом в кабмине не хотят, чтобы борьба с терроризмом прекращалась. Там хотят лишь смещения «рабочей нагрузки» в сторону борьбы со шпионажем.

«Уровень террористической угрозы остается существенным, что означает вероятность нападения. Однако проблемы, которые сейчас создают Китай и Россия, являются более актуальными», - добавил один из источников в кабинете правительства.

Напомним, ранее правительство Чехии потребовало запретить работникам российских дипломатических миссий свободно передвигаться по территории Евросоюза. В Праге утверждают, что дипломаты якобы занимаются шпионажем и пропагандой.