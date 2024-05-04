Чехия попросила ограничить передвижение российских дипломатов по ЕС

Правительство Чехии потребовало запретить работникам российских дипломатических миссий свободно передвигаться по территории Евросоюза. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на документ, который Прага представила на встрече в Брюсселе в середине апреля. В нем утверждается, что дипломаты якобы занимаются шпионажем и пропагандой.

«Согласно задумке, дипломаты должны будут получать визы только той страны Европейского союза, в которой они работают, а не всей Шенгенской зоны», - говорится в публикации.

Против идеи уже возразили в Германии и других странах. Берлин считает, что предложенное ограничение трудно обеспечить без пограничного контроля, который отсутствует внутри ЕС.

Также есть опасения, что Москва введет контрмеры. В итоге Евросоюзу может быть нанесен больший ущерб, чем России.

Напомним, в сентябре минувшего года Чехия приравняла запрет Еврокомиссии на въезд автомобилей с российскими номерами к запрету на прилеты россиян в республику. Это обосновали тем, что у страны отсутствует общая наземная граница с РФ.