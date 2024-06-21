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На мемориальном комплексе «Острая могила» в ЛНР зажгли частицу Вечного огня

Церемония передачи частицы Вечного огня из Москвы состоялась на мемориальном комплексе памяти героев обороны Луганска «Острая могила».
Игнат Далакян 2024-06-21 23:20:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Луганской Народной Республике состоялась церемония передачи частицы Вечного огня из Москвы. Мероприятие прошло в знаковом для всех жителей ЛНР месте - на мемориальном комплексе памяти героев обороны Луганска «Острая могила».

В рамках акции «Свеча памяти» частицу Вечного огня зажгли представители Народного фронта, кадеты участники спецоперации ЦВО, представители духовенства и ветеран Великой Отечественной войны.

На месте мемориального комплекса проходили тяжелые бои. В 1919 году жители Луганска стали живой цепью, обороняя родной город от войск генерала Деникина. Женщины, дети и пожилые люди несколько дней стояли живой цепью, из рук в руки передавая патроны защитникам Луганска от патронного завода до места боев, на котором сейчас находится «Острая могила».

Сам мемориальный комплекс уникален. Четыре фигуры - как олицетворение разных исторических периодов в жизни большой страны. Буденовец времен Гражданской войны, солдат Великой Отечественной и герои современности. Ополченец, защищавший родной край в 2014-ом и военнослужащий - участник специальной военной операции.

Напомним, что ежегодная Всероссийская мемориальная акция «Свеча памяти», посвященной Дню памяти и скорби и 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны, стартует в ночь с 21 на 22 июня 2024 года у Музея Победы. Перед началом акции для собравшихся выступит оркестр штаба Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

#в стране и мире #ЛНР #Вечный огонь #«Свеча памяти» #Острая могила
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