Куба присоединилась к иску против Израиля в Международном Суде ООН

Республика Куба присоединяется к иску против Израиля в Международном Суде ООН, сообщает RT со ссылкой на заявление МИД страны.

В ведомстве подчеркнули, что приняли решение в соответствии с обязательством «поддерживать и максимально способствовать законным международным усилиям, направленным на прекращение геноцида, совершаемого против палестинского народа».

Сообщается, что основной целью иска является остановка «зверства» против народа Палестины, которое происходит в связи с непропорциональным и неизбирательным применением силы Израилем.

«Израиль совершенно безнаказанно, при соучастии правительства США, игнорирует свои обязательства в качестве оккупирующей державы по Четвертой Женевской конвенции, - отмечает МИД.

Ранее армия Израиля в результате атак разрушила более 70% инфраструктуры в городе Рафах в секторе Газа.