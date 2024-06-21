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Куба присоединилась к иску против Израиля в Международном Суде ООН

Из заявления следует, что основная цель иска — «остановить зверства против палестинского народа».
Мария Зайцева 2024-06-21 23:02:10
© Фото: Belkin Alexey news.ru Global Look Press

Республика Куба присоединяется к иску против Израиля в Международном Суде ООН, сообщает RT со ссылкой на заявление МИД страны.

В ведомстве подчеркнули, что приняли решение в соответствии с обязательством «поддерживать и максимально способствовать законным международным усилиям, направленным на прекращение геноцида, совершаемого против палестинского народа».

Сообщается, что основной целью иска является остановка «зверства» против народа Палестины, которое происходит в связи с непропорциональным и неизбирательным применением силы Израилем.

«Израиль совершенно безнаказанно, при соучастии правительства США, игнорирует свои обязательства в качестве оккупирующей державы по Четвертой Женевской конвенции, - отмечает МИД.

Ранее армия Израиля в результате атак разрушила более 70% инфраструктуры в городе Рафах в секторе Газа.

#в стране и мире #Куба #Израиль #сектор Газа #иск #Международный суд ООН
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