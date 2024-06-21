Кабмин одобрил проект соглашения с Индией о взаимном направлении военных

Правительство РФ одобрило проект соглашения о порядке взаимного направления воинских формирований, военных кораблей и воздушных судов России и Индии. Соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.

Из документа следует, что проект предусматривает порядок отправления не только пехоты, но и военных кораблей, воздушных судов.

Глава российского кабмина Михаил Мишустин также поручил оборонному ведомству России провести переговоры с индийской стороной по проекту соглашения о порядке взаимного направления воинских формирований. В них также примут участие представители Министерства иностранных дел России. Ведомства подпишут документы, как только будут достигнуты договоренности.

Ранее заместитель министра обороны Александр Фомин провел встречу с послом Индии в РФ. В ходе встречи стороны подчеркнули дух «привилегированного стратегического партнерства» Москвы и Нью-Дели в военной сфере.