Трамп назвал Байдена опозорившим США на саммите G7

Бывший президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал действующего лидера Джо Байдена. По мнению Трампа, Байден опозорил Соединенные Штаты на саммите "Большой семерки" (G7). Об этом он заявил во время выступления перед сторонниками в штате Висконсин.

«Байден позорит нас на мировой арене. В эти выходные он превратил США в насмешку по всему миру», - возмутился 45-й президент США.

Трамп отметил, что странное поведение действующего президента выставляет их страну в невыгодном свете. Таким образом он прокомментировал странное поведение Байдена, который во время саммита G7 отошел от коллег и его пришлось возвращать к ним. Тогда же другой американский экс-президент Барак Обама за руку увел Джо Байдена.

Перед этим, как сообщает «360», после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Байден начал неожиданно кричать на журналистов в Белом доме.

Перед этим он пожал руку генсеку альянса, затем началась сессия вопросов журналистов. Глава Белого дома посмотрел на них и начал издавать непонятные звуки, а потом кричать. Сообщается, что после Байден начал смеяться.

Также сообщалось о застывшем во время одного из мероприятий Байдене. Тогда представитель Белого дома Эндрю Бэйтс обратил внимание не на поведение президента США, а на его заслуги перед страной.