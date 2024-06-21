Беспилотник зафиксировал уничтожение бронетехники ВСУ из «Мста-С»

Военнослужащие группировки войск «Центр» нанесли точные удары по позициям украинских националистов. Попадание в цель зафиксировал наш беспилотник. Так работает расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С».

На опубликованных кадрах - БМП противника и целое подразделение боевиков, они двигаются перебежками. Расчет БПЛА тут же передает координаты артиллеристам, те наносят удар, и позиции ВСУ заволакивает плотная пелена дыма. Задача выполнена.

Вновь операторы корректируют, артиллерия бьет. Сценарий отработан - мощные взрывы сотрясают позиции боевиков. Под ударом - вражеская бронетехника. Командир отделения разведывательно-ударного взвода Балтика рассказал, какие цели встречаются чаще всего, однако оставил в тайне, за каким французским орудием сейчас ведут охоту наши бойцы.

«Американская гаубица М777, что нам более часто встречается. Но в последнее время мы охотимся за французом. Каким - говорить пока не буду. Возьмем, потом скажем», - заявил Балтика.

Он также сообщил, что противника раздражает эффективная боевая работа наших военнослужащих. Поэтому ВСУ периодически пытается ударить по ним своими беспилотниками, снарядами РСЗО HIMARS или M982 Excalibur.

Поэтому нашим операторам БПЛА приходится постоянно перемещаться и вести разведку с разных точек вдоль всего Авдеевского направления. Слежка за противником ведется двадцать четыре часа в сутки.

Ранее расчеты противотанковых пушек «Рапира» мотострелкового соединения группировки войск «Запад» уничтожили личный состав ВСУ в блиндажах на Сватовском направлении. Кадры их работы показало Минобороны России.

Материал подготовили Андрей Лазарев, Анастасия Бобылева и Николай Баранов.