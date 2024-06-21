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Режиссера Романа Качанова* признали иностранным агентом

Министерство юстиции добавило в список иноагентов пять человек.
Мария Зайцева 2024-06-21 21:29:24
© Фото: romankachanoff, Instagram*

Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Иноагентами признали кинорежиссера Романа Качанова*, активиста Сергея Антонова*, юриста Алексея Прянишникова*, петербургских депутатов Владимира Волохонского* и Никиту Кириллова*, а также французского исследователя Лорана Клода Жан-Луи Винатье*.

Минюст сообщает, что Роман Качанов* «выступал против специальной военной операции на Украине, отождествлял РФ с террористической организацией». Он также обвиняется в распространении недостоверных сведений, которые направлены на формирование негативного образа России и ее Вооруженных Сил.

Качанов* знаменит по своим фильмам «ДМБ», «Даун Хаус», «Неваляшка», «Арье», «Гена Бетон» и другим.

Ранее прокуратура Москвы направила в следственные органы материалы в отношении актрисы Яны Трояновой*, певицы Монеточки* и историка Тамары Эйдельман*.

*Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. 

#в стране и мире #реестр #министерство юстиции #иностранный агент
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