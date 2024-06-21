МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Херш заявил, что США сомневаются в успехе Украины на поле боя

Сеймур Херш назвал «катастрофой» внешнюю политику нынешнего американского президент Джо Байдена, отправляющего миллиарды Украине.
Игнат Далакян 2024-06-21 21:43:06
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вероятность значимых успехов ВСУ на поле боя остается низкой. Об этом написал в своем блоге американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«Чиновник сказал, что вероятность существенного успеха Украины на поле боя остается низкой, учитывая людские и материальные ресурсы России», - написал Херш.

Он отметил, что по сведениям Вашингтона и Киева украинские войска смогли добиться успеха возле Харькова, но при этом почти вся западная пресса полностью умолчала о том, что ВС РФ недавно окружили и взяли в плен военнослужащих из 92-й штурмовой бригады, которая является элитным подразделением.

Кроме того Сеймур Херш назвал «катастрофой» внешнюю политику нынешнего американского президент Джо Байдена, который отправляет Украине миллиарды долларов и хочет, чтобы это делали союзники США в НАТО.

Американский журналист добавил, что Байдену следует изучить предложение Российской Федерации об урегулировании украинского конфликта, которое озвучил президент РФ Владимир Путин.

Ранее Херш назвал политической чушью слова Байдена о проекте перемирия в Газе. Лидер США говорил о трехэтапном проекте соглашения по мирному урегулированию в секторе Газа.

#в стране и мире #Украина #сша #ВСУ #Сеймур Херш
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
СВО. Трофеи
2
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
3
Связь в СВО
4
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
5
Командный пункт системы ПРО
6
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
7
Духовное оружие
8
Станкостроение. Фильм 2
9
Ремзаводы
10
Станкостроение. Фильм 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 