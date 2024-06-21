Херш заявил, что США сомневаются в успехе Украины на поле боя

Вероятность значимых успехов ВСУ на поле боя остается низкой. Об этом написал в своем блоге американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«Чиновник сказал, что вероятность существенного успеха Украины на поле боя остается низкой, учитывая людские и материальные ресурсы России», - написал Херш.

Он отметил, что по сведениям Вашингтона и Киева украинские войска смогли добиться успеха возле Харькова, но при этом почти вся западная пресса полностью умолчала о том, что ВС РФ недавно окружили и взяли в плен военнослужащих из 92-й штурмовой бригады, которая является элитным подразделением.

Кроме того Сеймур Херш назвал «катастрофой» внешнюю политику нынешнего американского президент Джо Байдена, который отправляет Украине миллиарды долларов и хочет, чтобы это делали союзники США в НАТО.

Американский журналист добавил, что Байдену следует изучить предложение Российской Федерации об урегулировании украинского конфликта, которое озвучил президент РФ Владимир Путин.

Ранее Херш назвал политической чушью слова Байдена о проекте перемирия в Газе. Лидер США говорил о трехэтапном проекте соглашения по мирному урегулированию в секторе Газа.