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Расчет «Тора» перехватил ракеты ВСУ на Авдеевском направлении

Зенитчики несут постоянное боевое дежурство на передовой, обеспечивая воздушное прикрытие наземных сил, сохраняя жизни личного состава и боеготовность мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.
2024-06-18 11:40:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор» группировки войск «Центр» перехватил и уничтожил ракеты, выпущенные с территории, контролируемой ВСУ, сообщает Министерство обороны РФ.

«В ходе несения боевого дежурства по охране и обороне воздушного пространства военнослужащими были обнаружены и захвачены движущиеся цели в направлении охраняемого объекта. Командованием зенитного ракетного дивизиона было принято незамедлительное решение об уничтожении целей», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Зенитчики выполнили пуск ракет и поразили средства воздушного нападения, добавили в Минобороны. На кадрах, демонстрируемых ведомством, показано, как расчет сканирует небо, передвигается машина, летят ракеты. В описании сказано, что зенитчики днем и ночью ведут боевую работу, прикрывая наши подразделения от разведывательных и ударных дронов.

«Тор» чаще всего используется для поражения беспилотников, самолетов, вертолетов и ракет. Способен как стрелять с места, так и вести огонь на ходу без остановок. При этом для развертывания антенны и подготовки ракетного пуска не требуется много времени.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ЗРК #Тор-М2 #МО РФ #СВО
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