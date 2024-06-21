Июнь в Москве стал самым дождливым в истории метеонаблюдений

Июнь этого года в Москве побил рекорды по осадкам и стал самым дождливым в истории метеонаблюдений. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, осадки 20 июня добавили часть, с помощью которой был достигнут рекорд.

«Вчерашний день добавил ту часть, которая поставила нынешний июнь в Москве на первое место по количеству осадков в целом за месяц. За 20 дней июня выпало чуть более 185 миллиметров осадков», - сообщил метеоролог.

Он заявил, что предыдущий рекорд в 1942 году составил 173 миллиметра осадков. Вильфанд отметил, что месяц был тропическим, пусть это и небольшое преувеличение.

«Действительно, воздушные массы в течение первых двух декад поступали в Москву из Средиземного моря, из южных вод Атлантики и были по своему генезису тропическими», - отметил синоптик.

Двадцатого июня столицу накрыл экстремальный дождь с грозой, шквалистый ветер снес деревья, крыши и металлические щиты с построек.