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Июнь в Москве стал самым дождливым в истории метеонаблюдений

Июнь побил рекорд 1942 года по осадкам.
Мария Зайцева 2024-06-21 18:52:23
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress

Июнь этого года в Москве побил рекорды по осадкам и стал самым дождливым в истории метеонаблюдений. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, осадки 20 июня добавили часть, с помощью которой был достигнут рекорд.

«Вчерашний день добавил ту часть, которая поставила нынешний июнь в Москве на первое место по количеству осадков в целом за месяц. За 20 дней июня выпало чуть более 185 миллиметров осадков», - сообщил метеоролог.

Он заявил, что предыдущий рекорд в 1942 году составил 173 миллиметра осадков. Вильфанд отметил, что месяц был тропическим, пусть это и небольшое преувеличение.

«Действительно, воздушные массы в течение первых двух декад поступали в Москву из Средиземного моря, из южных вод Атлантики и были по своему генезису тропическими», - отметил синоптик.

Двадцатого июня столицу накрыл экстремальный дождь с грозой, шквалистый ветер снес деревья, крыши и металлические щиты с построек.

#в стране и мире #дождь #осадки #Роман Вильфанд #метеоролог #метеонаблюдения
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