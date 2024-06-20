В Москве шквалистый ветер повалил деревья и унес крыши

Экстремальный дождь с грозой накрыл Москву днем 20 июня. Шквалистый ветер снес деревья, крыши и металлические щиты с построек.

«Облачно с прояснениями. Сильный дождь, местами сильный ливень. Гроза, местами град, шквал. Имеется вероятность формирования смерчей», - указано в сообщении Гидрометцентра России.

Ранее власти Москвы приняли решение о закрытии парков из-за опасной погоды. На сайте правительства столицы разместили информацию о возможном порывистом ветре до 18-23 метров в секунду. Департамент культуры Москвы рекомендовал воздержаться от посещения парков из-за неблагоприятных погодных условий.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил причину обильных осадков в столице. Специалист также рассказал «Звезде», какую погоду ожидать с пятницы по воскресенье в Москве.