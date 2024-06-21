Политолог Дудаков: США задумались о диалоге с РФ из-за отставания в гонке вооружений

В Соединенных Штатах заявили, что готовы обсуждать с Российской Федерацией ядерные риски и контроль над вооружениями без привязки к ситуации на Украине. Своими мыслями по этой теме поделился политолог и американист Малек Дудаков.

«На текущий момент, думаю, что российская сторона не заинтересована в каком-то диалоге по стратегическим вооружениям с США», - цитирует эксперта «360».

Он это объяснил тем, что ситуация на Украине напрямую угрожает стратегическим интересам России. Дудаков напомнил, что украинские боевики пытались атаковать российские объекты, связанные с ядерной безопасностью. По его словам, диалог с американцами невозможен без учета украинской тематики, о чем не раз говорили российские официальные лица.

По мнению политолога, американцы пытаются навязать такой диалог, потому что они отстают в нынешней гонке стратегических вооружений.

«У (американцев. - Прим. ред.) до сих пор нет гиперзвуковых ракет, очень большие проблемы со своей ядерной триадой, особенно с ее наземной частью», - сказал Дудаков.

Такая же ситуация у США складывается с субмаринами. Хотя американцы всегда славились сильным флотом подлодок, сейчас именно РФ удается производить и спускать на воду подводные лодки последнего поколения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к комплексному диалогу с США, включая Украину. По словам представителя Кремля, такой диалог должен охватывать все измерения, включая украинский вопрос.